Син з батьком прибули на відпочинок зі Львова.

На Херсонщині під час купання в морі на матраці зникли батько та син: тіло хлопчика знайшли, пошуки чоловіка тривають.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Херсонській області.

Зазначається, що 19 серпня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що на острові Джарилгач поблизу смт Лазурне Скадовського району під час купання на матраці зникло 2 особи, 1980 та 2013 р. н., відпочивальники зі Львова.

"Станом на 15:35 на острові Джарилгач біля берега у воді знайдено тіло дитини, пошуки зниклого батька тривають. Додатково залучено 4 водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення", - йдеться у повідомленні.

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Як раніше повідомляв УНІАН, в Одесі врятували трьох людей, які каталися на дошках для плавання, яких віднесло у відкрите море. Інцидент стався рано вранці з трьома людьми – інструктором і двома туристами, які вирішили зустріти світанок на Чорному морі.

Автор: Світлана Макринська