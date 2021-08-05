За словами сусідів, перед трагедією між подружжям стався гучний скандал.

ЗМІ дізналися подробиці жахливої трагедії у Мелітополі Запорізької області, де п'яний чоловік на "Газелі" переїхав свою молоду дружину.

Як пише "Обозреватель", сталося це після сварки. У результаті без матері залишилися двоє маленьких дітей.

З місця трагедії чоловік зник, але через кілька годин поліція його спіймала. Експертиза підтвердила, що Вадим був п'яний.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння).

За словами сусідів, перед трагедією між подружжям стався гучний скандал.

"Були чутні крики, лайка. Начебто Оля не хотіла дати п'яному чоловікові сісти за кермо і їхати. Вона стояла поруч з мікроавтобусом, коли він поїхав, і потрапила під колеса", – розповіла одна з жінок.

Читайте такожУ Луцьку чоловік зарубав сокирою дружину і дочку - перші подробиці (фото)Відомо, що 35-річний Вадим був третім чоловіком загиблої 26-річної Ольги.

"Красива дівчина, Весела, чарівна, завжди користувалася успіхом у молодих людей. З Вадимом у неї вже третій шлюб. Перший раз вона вийшла заміж рано, але з чоловіком вони швидко розійшлися. Потім вдруге, у другому шлюбі, у неї народилася старша донька. Але стосунки знову не склалися. І ось нещодавно вона вийшла заміж за цього Вадима. У кінці березня народилася Ніколь. Начебто вона була щаслива", – зазначила одна зі знайомих загиблої.

Ще одна знайома назвала Вадима "дивним": "Він якийсь дивний, незрозуміло звідки взявся, навіть не знаю, чи є у нього сторінка у соцмережах. Таке враження, що він весь час від когось ховається".

Чоловік переїхав дружину в Мелітополі: що відомо

Моторошна трагедія сталася 3 серпня. Жертвою аварії стала молода жінка, мати двох дітей.

За кермом автомобіля був чоловік загиблої. Він втік з місця трагедії.

Автор: Катерина Шварц