Зловмисник не зміг оплатити за послугу й вирішив вибити двері.

У Києві минулої ночі стався інцидент на Подолі - невідомий хуліган новою вибив двері нового автоматизованого туалету, розташованого на Контрактовій площі.

Відповідне відео опубліковано на сторінці "Київводфонду" в Facebook.

Дії зловмисника зафіксувала камера спостереження. Йому не вдалося сплатити за послугу й замість того, щоб спробувати знову або повідомити про помилку за вказаним телефоном, він нахабно вибив двері.

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"Додатково повідомимо, за годину до цього інциденту, платіжна система працювала справно, оплата карткою пройшла успішно. Тому, припускаємо, зловмисник здійснив цей акт вандалізму навмисно, а коли зайшов до туалету, не користувався ним за призначенням, бо вийшов одразу. Заяву до поліції подано", - повідомили у КП.

Там також висловили впевненість, що чоловіка знайдуть швидко через велику кількість камер на Контрактовій площі. Наразі роботу туалету відновили, однак двері потребують ремонту.

"Просимо громадян, які впізнали особу на відео, повідомити про це через особисті повідомлення сторінки СВКП "Київводфонд", - йдеться у повідомленні.

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Автор: УНІАН