Чоловік з ножем і кастетом "зачепив" сина однієї з учасниць бійки.

В Дніпрі під час вуличної бійки, в якій з'ясовували стосунки чоловіка і жінка, постраждала дитина. Один з учасників кинув камінь в обличчя малюка.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Інцидент стався на Слобожанському проспекті. У бійці брали участь троє: двоє чоловіків 29 і 50 років, а також 29-річна жінка, яка встряла в бійку на очах у свого маленького сина.

В ході бійки 29-річний чоловік вирішив кидатися камінням, але не подумав про те, що через це може постраждати дитина. Травм уникнути не вдалося - учасник бійки потрапив каменем в обличчя малюка.

На місце події викликали поліцію, проте чоловік намагався втекти до приїзду правоохоронців. Хулігана все-таки затримали. Виявилося, він не тільки кинув камінь у дитину, також чоловік вдарив кастетом іншого учасника бійки. Крім цього, у нього знайшли ніж.

Читайте такожУдар струмом та швидкість: у Тернополі підлітка" атакував " домофонПостраждалий чоловік, якого вдарили кастетом, відмовився від допомоги лікарів. Дитині, як повідомляє видання, госпіталізація також не знадобилася.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Дніпрі горе-батько бив своїх дітей і нацькував на копів собак.

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Автор: Поліна Кузенко