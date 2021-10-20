В Дніпрі під час вуличної бійки, в якій з'ясовували стосунки чоловіка і жінка, постраждала дитина. Один з учасників кинув камінь в обличчя малюка.
Про це повідомляє "Дніпро оперативний".
Інцидент стався на Слобожанському проспекті. У бійці брали участь троє: двоє чоловіків 29 і 50 років, а також 29-річна жінка, яка встряла в бійку на очах у свого маленького сина.
В ході бійки 29-річний чоловік вирішив кидатися камінням, але не подумав про те, що через це може постраждати дитина. Травм уникнути не вдалося - учасник бійки потрапив каменем в обличчя малюка.
На місце події викликали поліцію, проте чоловік намагався втекти до приїзду правоохоронців. Хулігана все-таки затримали. Виявилося, він не тільки кинув камінь у дитину, також чоловік вдарив кастетом іншого учасника бійки. Крім цього, у нього знайшли ніж.
Читайте такожУдар струмом та швидкість: у Тернополі підлітка" атакував " домофонПостраждалий чоловік, якого вдарили кастетом, відмовився від допомоги лікарів. Дитині, як повідомляє видання, госпіталізація також не знадобилася.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Дніпрі горе-батько бив своїх дітей і нацькував на копів собак.
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