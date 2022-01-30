У вбивстві подружжя в Київській області підозрюють жителя Василькова.

В Київській області затримали чоловіка за підозрою у жорстокому вбивстві сімейної пари з Волинської області.

Можливий "кат" – 52-річний житель міста Васильків, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередніми даними, зловмисник пішов на вбивство після словесного конфлікту з чоловіком-підприємцем.

"…завдав опоненту численні удари молотком. Після скоєного зловмисник кілька разів вдарив ножем дружину підприємця, внаслідок чого жінка загинула", – з’ясували правоохоронці.Читайте такожНа Київщині легковик "залетів" під фуру, загинули чотири особи (фото)

У поліції додали, що "кат" їхав містом на фургоні з понівеченими тілами подружжя, а потім покинув авто неподалік від центру Василькова.

Раніше стало відомо, що в Київській області знайшли фургон, у якому були тіла подружжя з Волинської області. Розпочато провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Максимальне покарання за такий злочин – довічне ув’язнення.

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