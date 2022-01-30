Очевидець пообіцяв повідомити про знахідку у правоохоронні органи.

У мережі з'явилося відео, на якому неназваний чоловік стверджує, що виявив гранати на електроопорах.

Запис ролика з екрана монітора опублікували місцеві Telegram-канали. За попередньою інформацією, його знято в місті Білгород-Дністровський Одеської області.

На кадрах видно предмет, схожий на гранату, примотаний до ліхтарного стовпа.

"...Ось тут на ділянках виявлено. ... Не знаю, муляж або бойова, проте виглядає все серйозно. ... Примотана на ізоляційну стрічку і зачеплена за чеку граната, яка висить на стовпі. Ось тут раз, далі на стовпі - два, можливо, далі ще є, я не ходив, я ось тут поки вирішив зупинитися. Ну що ж, будемо повідомляти у відповідні органи", - говорить автор відео.

Офіційних коментарів від правоохоронних органів поки що не надходило.

Раніше УНІАН писав, як у Борисполі хворий на COVID-19 узяв з собою гранату в лікарню.

Під Києвом чоловік придумав новий спосіб "знайомства" і дістав на вулиці гранати.

А під Миколаєвом військовий закрив собою побратима від вибуху гранати та врятував йому життя.

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