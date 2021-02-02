Врятувати постраждалих не встигли / фото УНІАН, Сергій Чузавков
У місті Буча Київської області в результаті отруєння чадним газом загинули три людини, в тому числі дитина.
Про це повідомили в прес-службі ДСНС Україна.
Трагедія сталася 1 лютого в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку.
"В результаті отруєння чадним газом (несправність системи вентиляції газового котла) загинули 3 людини, з них 1 дитина (2017 р.н.)", - йдеться в повідомленні.
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