Трагедія сталася 1 лютого в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку.

У місті Буча Київської області в результаті отруєння чадним газом загинули три людини, в тому числі дитина.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС Україна.

Трагедія сталася 1 лютого в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку.

"В результаті отруєння чадним газом (несправність системи вентиляції газового котла) загинули 3 людини, з них 1 дитина (2017 р.н.)", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Світлана Закелова