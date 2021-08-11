Напад стався на перегоні Фундукліївка – Цибулеве. Ніхто з пасажирів не постраждав.

В Одеській області невідомі блокували рух пасажирського поїзда і розбили в ньому вікно. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в регіональній філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Зазначається, що напад на потяг № 6505 сполученням Знам'янка - Тараса Шевченка стався на перегоні Фундукліївка – Цибулеве.

"Група невідомих блокувала рух потяга, розмістивши на залізничних коліях гумові шини та каміння. Вони також розбили скло в дверях вагона поїзда", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що виключно завдяки оперативним діям машиніста поїзда, наїзд на перешкоди вдалося уникнути.

На місце події викликали поліцію. Наразі правоохоронці розбираються в інциденті та розшукують зловмисників.

Читайте такожУ Луцькому СІЗО помер чоловік, який зарубав сокирою доньку з дружиноюУ філії АТ "Укрзалізниці" зазначають, що Одеська залізниця стурбована ситуацією.

"Подібні втручання перешкоджають стабільній роботі залізниці, завдають значної матеріальної шкоди, створюють вкрай небезпечні умови для функціонування залізничного транспорту і загрожують ймовірністю виникнення аварійних ситуацій, що може призвести навіть до людських жертв", - заявили в філії.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі турист на пляжі не хотів платити за шезлонг і проломив череп продавцеві.

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Автор: Лариса Козова