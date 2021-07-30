Підозрюваному загрожує обмеження волі до п'яти років.

Правоохоронці затримали хулігана, який розніс скляні таблички на велосипедно-пішохідному мосту в центрі Києва. Чоловік приїхав до столиці з Луцька.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Вчора, 29 липня, в поліцію Києва звернулися співробітники комунального підприємства, повідомили, що виявили пошкоджені два інформаційно-макетних скла на пішохідно-велосипедному мосту, в Печерському районі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала інцидент", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника Печерського управління поліції Андрія Дуброва, бешкетника знайшли в одному з хостелів Києва.

Читайте такожОфіс президента України "замінували": поліція перевіряє підозрілий предмет"Ми переглянули записи з камер відеоспостереження, на яких невідомий пошкодив скляні макети, після чого зник. У Києві була введена спеціальна поліцейська операція і менш ніж за добу ми виявили уродженця Луцька, 1997 року народження, в одному з хостелів столиці. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - зазначив Дуброва.

За словами затриманого, він гуляв по столиці та вирішив перевірити таблички на міцність, але вони розбилися.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України. Слідчі готують підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві на пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз пошкодили два інформаційно-макетних скла.

Автор: Анастасія Горбачова