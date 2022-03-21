Чоловіки грабували магазин.

У Чернігові поліцейські затримали групу мародерів на місці скоєння злочину.

Як повідомила поліція Чернігівської області, співробітники кримінального блоку поліції Чернігівщини оперативно відреагували на повідомлення про мародерство та затримали трьох зловмисників.

"Сьогодні вдень до поліції повідомили, що троє молодиків у середмісті Чернігова пошкодили замки на торговельному закладі та викрадають харчові продукти. Свою здобич зловмисники закидали до вантажівки, якою прибули на місце злочину", - сказано в повідомленні.

Поліцейські відреагували на виклик та затримали усіх трьох підозрюваних під час завантаження викрадених харчів у автівку.

Правоохоронці доставили чоловіків до підрозділу поліції для проведення подальших слідчих дій. Вантажівку та крадений товар у них вилучено.

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