Жінку у присутності родичів передали медикам швидкої для обстеження.

У Дніпрі врятували 80-річну пенсіонерку, яка ледь не зірвалася з підвіконня восьмого поверху.

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«Стареньку у вікні багатоповерхівки помітили перехожі та викликали ДСНС. Ті одразу розгорнули пожежну драбину. Рятувальник піднявся на висоту та обережно штовхнув жінку з підвіконня назад до квартири. 80-річна пенсіонерка не постраждала», – говориться у сюжеті.

Жінку у присутності родичів передали медикам швидкої для обстеження.

Деталі події

За інформацією Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, жінка сиділа на підвіконні з наміром здійснити самогубство.

Зі слів свідків події, бабуся погано чула та була дезорієнтована.

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Автор: Катерина Шварц