У Дніпрі сталися вибухи газового балона на підприємстві, щонайменше двоє людей загинули.
Про це повідомив мер міста Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.
"Вибух газового балона на промисловому заводі. Поки що два смертельні випадки. Пожежа на 2400 кв. футів. Наше МЧС як завжди на висоті", - зазначив Філатов.
Він підкреслив, що запуску ворожої ракети по підприємству не було.
За даними рятувальників, дим, який очевидці бачили в одному з районів Дніпра – це наслідок пожежі на приватному підприємстві.
"Загоряння сталося о 16:30 в металевому ангарі, згодом там вибухнули газові балони. Рятувальники працюють на місці, інформація щодо жертв уточнюється. Містян просять не панікувати", - йдеться у повідомленні рятувальників.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині росіяни "демілітаризували" поле, одна ракета влучила у житловий будинок.
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