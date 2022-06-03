Мер міста підкреслив, що запуску ворожої ракети по підприємству не було.

У Дніпрі сталися вибухи газового балона на підприємстві, щонайменше двоє людей загинули.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

"Вибух газового балона на промисловому заводі. Поки що два смертельні випадки. Пожежа на 2400 кв. футів. Наше МЧС як завжди на висоті", - зазначив Філатов.

Він підкреслив, що запуску ворожої ракети по підприємству не було.

За даними рятувальників, дим, який очевидці бачили в одному з районів Дніпра – це наслідок пожежі на приватному підприємстві.

"Загоряння сталося о 16:30 в металевому ангарі, згодом там вибухнули газові балони. Рятувальники працюють на місці, інформація щодо жертв уточнюється. Містян просять не панікувати", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині росіяни "демілітаризували" поле, одна ракета влучила у житловий будинок.

Внаслідок обстрілу окупантами села Мар’янське Дніпропетровської області поранені двоє дітей і їхня матір.

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