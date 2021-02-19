Під час пожежі загинули двоє людей, третя – померла у лікарні.

У Дніпрі сьогодні вночі внаслідок пожежі у будинку, що не експлуатується, загинули троє людей.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Зазначається, що 19 лютого о 00:25 до рятувальників надійшла інформація про пожежу в одноповерховому будинку, розташованому на вулиці Халхінгольська у Самарському районі Дніпра.

Читайте такожНа Дніпропетровщині трагічно загинули чоловік та жінка (фото)

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що пожежа виникла всередині приміщення будинку, що не експлуатується. Зокрема, горіло сміття, старі речі та дерев’яна конструкція даху будівлі.

Під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіла двох осіб (дані встановлюються) та постраждалого, 1960 року народження.

«Чоловіка працівниками екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до міської клінічної лікарні №2, з попереднім діагнозом – 80% опіків тіла (стан тяжкий). Вранці потерпілий помер», - йдеться у повідомленні.

Пожежу у будинку було ліквідовано о 03:21. Вогнем знищено старі речі домашнього вжитку та сміття. Пошкоджено дерев’яні конструкції даху. Загальна площа пожежі склала 80 кв. м.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Головні новини України та світу на ранок 19 лютого

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська