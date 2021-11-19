За цим спостерігав водій.

У Дніпрі підлітки запустили феєрверк на даху маршрутного автобуса.

Про це пише Інформатор з посиланням на ситуаційний центр Дніпра.

Інцидент стався ввечері 18 листопада. Двоє молодих людей залізли на дах маршрутного автобуса №238. Їхні дії потрапили на камери відеоспостереження.

На відео можна побачити, як троє молодих людей підходять до автобуса. Двоє лізуть на дах, а один відбігає в сторону. Водій "маршрутки", який знаходився в салоні, в якийсь момент виходить.

Читайте такожПогрожував розправою: у Краматорську чоловік зґвалтував 11-річну дівчинкуПідлітки лягають на дах і запускають феєрверк. Після цього водій починає комусь дзвонити, а хулігани швидко спускаються і тікають.

За даними видання, водій не звернувся в поліцію з приводу цієї події.

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі чоловіки з кулаками виштовхали "зайвого" пасажира з маршрутки.

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Автор: Людмила Жерновська