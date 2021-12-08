Під час спілкування чоловік поводився емоційно, водночас його клієнтка не втрачала самоконтроль.

У Дніпрі водій сервісу таксі Bolt неадекватно відреагував на прохання пасажирки перемкнути музику в автівці.

Відео зі спілкуванням дівчини та водія опублікували в одному з Telegram-каналів міста.

Дівчина викликала таксі через сервіс Bolt. До неї приїхав водій Євген. У машині клієнтка попросила перемкнути музику, але водій відповів агресивно з використанням нецензурної лайки.

Читайте такожУ Києві пасажири однієї з маршруток "прийняли душ" під час дощу (відео)Чоловік заявив дівчині, що "її справа маленька - їхати з точки А в точку Б". Однак пасажирка обурилася та зауважила, що оплачує машину "комфорт", тому може собі дозволити прохання щодо плейлиста.

Під час спілкування чоловік поводився емоційно, водночас його клієнтка не втрачала самоконтроль.

Наводимо фрагмент спілкування водія та його пасажирки.

Пасажирка: "Я поскаржуся в Bolt"

Водій: "Та хоч сядь на болт!"

Пасажирка: "Я плачу за ваші послуги як клієнт і їду в комфорт-класі".

Водій: "І що мені тепер тобі куні зробити?"

Як повідомляв УНІАН, у Києві таксист відмовився перевозити пару через висловлені ними образи в бік української мови.

Згодом пара киян перепросила у столичного таксиста за цькування української мови й українців.

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Автор: Марта Гичко