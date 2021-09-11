У поліції говорять про природну смерть.

Сьогодні, 11 вересня, в місті Чорноморськ Одеської області у туалеті відділу поліції виявлено мертвого чоловіка.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, тіло виявлено близько 3:00 в туалеті відділу поліції №2 Одеського районного управління №2 (місто Чорноморськ).

Як зазначається, у відділі поліції 39-річний житель Чорноморська перебував у якості заявника. Чоловіка з місцевого супермаркету доставили працівники поліції охорони, до яких він звернувся з приводу крадіжки у нього гаманця.

Заявник попросився до вбиральні, де через кілька хвилин його мертвим виявили поліцейські. На місце одразу ж викликали медиків, які констатували смерть чоловіка.

Читайте такожНа Одещині врятували хлопчика, який стояв на підвіконні 2-го поверху житлового будинкуЗа даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть".

Для встановлення причини смерті тіло направлено на експертизу. На місці події працюють співробітники Головної інспекції ГУНП та управління внутрішньої безпеки в Одеській області. Обставини НП встановлюються.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Львівщині дворічну дитину на смерть збила машина. Трагедія сталася вчора, 10 вересня, близько 21:15 в одному з сіл Яворівського району.

Автор: Лариса Козова