На його голові лежала ганчірка.

У Дніпрі в зачиненій квартирі знайшли тіло чоловіка. Він був зв'язаний, а на його обличчі лежала ганчірка.

Про це пише Інформатор.

11 листопада в поліцію звернувся чоловік, який не міг зв'язатися зі своїм родичем. Також він не зміг потрапити в його квартиру - двері були закриті з внутрішньої сторони.

Прибулі рятувальники зламали двері. Правоохоронці виявили у квартирі тіло чоловіка. За даними джерела Інформатора, тіло знаходилося на підлозі.

Читайте такожНа Харківщині чоловік стріляв в енергетиків, які приїхали відключати йому світло"Ноги та тулуб були пов'язані ременями й мотузками, а на обличчя намотана ганчірка. Геніталії були зв'язані окремо", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що всі вікна у квартирі були закриті, стан квартири не викликав підозр.

На місце викликали слідчо-оперативну групу та судмедексперта. Наразі правоохоронці розбираються у всіх обставинах події.

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Автор: Людмила Жерновська