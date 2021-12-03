Невідомий пранкер обурив мережу своїм вчинком.

У Харкові невідомий, схожий на бездомного, просив у людей милостиню і бив тих, хто відмовлявся давати йому гроші. Виявилося, чоловік просто переодягнувся в людину, якій потрібна допомога, все це він робив заради контенту.

Про інцидент повідомили в Telegram-каналі "Труха Харків".

Так, очевидці зняли на відео дивного чоловіка в наряді безпритульного. Чоловік просив у людей милостиню, а коли йому відмовляли, він бив перехожих. Інші люди, які стояли поруч і бачили все це, явно злякалися "покарання" і вирішили дати чоловікові гроші.

Виявилося, що чоловік, який просив милостиню, насправді був не безпритульним. Невідомий блогер вирішив влаштувати пранк та радів реакції переляканих людей.

Читайте також"Перестаралися": під Києвом спалили будинок та гараж з машинами популярного блогера (відео)У мережі пранкера назвали "мамкіним блогером". Коментатори засудили вчинок чоловіка і відзначили, що його поведінка була дурною. Крім того, що блогер не мав права бити людей, він ще й лякав перехожих.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Запоріжжі блогери влаштували злочинну розвагу. Вони організували викрадення дитини заради лайків.

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Автор: Поліна Кузенко