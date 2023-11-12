Причина вибуху з’ясовується, патрульні тимчасово обмежили рух транспорту.

У Харкові сьогодні, 12 листопада, на заправці спалахнув автомобіль і стався вибух.

У коментарі УНІАН речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко розповів, що вранці надійшов виклик про те, що на території заправки горить автомобіль.

"Прибули наші підрозділи, чотири відділення. На момент прибуття горів автомобіль. Частково трішки було пошкоджене заправочне обладнання. Там, де колонка. І оперативно ліквідували", - сказав він.

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Василенко додав, що пожежу було ліквідовано о 09:09. Причина вибуху та подальшої пожежі встановлюється.

"Машина згоріла повністю і там частково пошкоджено вогнем обладнання", - зазначив речник і додав, що йдеться про позашляховик.

Водночас у Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України зазначається, що у Харкові стався вибух на АЗК.

"На місці працюють усі необхідні служби. Патрульні тимчасово обмежили рух транспорту. Такі обмеження триватимуть до завершення роботи екстрених служб", - йдеться у повідомленні.

Новини про ДТП

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Києві водій BMW скоїв масштабну ДТП. Він врізався у пʼять припаркованих автомобілів.

Власники пошкоджених автомобілів почали почали обурюватись і словесний конфлікт переріс у бійку. Правоохоронці припинили конфлікт та затримали порушника. Водій пройшов огляд за допомогою Драгеру, результат - 1,84 проміле.

Також у столиці сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів. Внаслідок автопригоди загинуло двоє людей, а ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження.

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