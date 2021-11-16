Перед дівчинкою ніхто не вибачився, їй не повернули гроші за їжу і намагаються "зам'яти" інцидент.

В Харків школярка вирішила перекусити в їдальні навчального закладу, але підкріпитися не вдалося. Дівчинка знайшла в макаронах гусеницю. Однак у школі й самій їдальні, де подали страву з мерзенною "м'ясною начинкою", свою провину визнавати відмовляються.

Про це мати школярки розповіла в місцевому Telegram-каналі.

Жінка написала, що її дочка навчається в ХЗОШ №28 Новобаварського району. 15 листопада школярка купила в їдальні макарони, в тарілці вона знайшла гусеницю.

Дівчинка повідомила про неприємну знахідку викладачам і працівникам їдальні. Однак перед дитиною ніхто не вибачився. Дівчинці навіть не повернули гроші за макарони, які вона не змогла їсти через гусеницю. Більш того, її звинуватили в "наклепі".

Школярці сказали, що вона нібито обмовила працівників їдальні й сама підкинула гусеницю в їжу.

"Однокласники стали на захист моєї дочки й підтвердили той факт, що гусениця вже була в порції, але працівники їдальні та адміністрація школи вирішили зам'яти інцидент і наказали дітям мовчати", - розповіла мати школярки.

Читайте такожМоторошне частування: у Полтаві жінка привселюдно поїхала сірого голуба з пір'ямЖінка просить про допомогу. Вона хоче хоч якось присоромити керівництво школи. Крім цього мама школярки обурена тим, що дітей в їдальні годують небезпечними продуктами з сумнівною якістю.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіянин знайшов у ковбасі закривавлену маску: мерзенне "частування" він зняв на відео.

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Автор: Поліна Кузенко