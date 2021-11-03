Чоловік був неприємно здивований, про апетит і бажання ласувати такою ковбасою він швидко забув.

У Росії чоловік купив ковбасу і був неприємно здивований тим, що в ній знайшов. Росіянин хотів поснідати і пригостити продуктом свою кішку, але коли він почав розрізати напівфабрикат - ніж зачепився за щось дивне.

Чоловік зняв "розпакування" ковбаси на відео, він підозрював, що знайде в ній щось дивне. Ролик швидко "завірусився" на форумах і потрапив у ЗМІ.

Росіянин розповів, що він хотів поснідати бутербродом і чаєм. Однак трапеза не вдалася - в ковбасі він помітив щось дивне. Коли чоловік почав розрізати продукт, він був вкрай здивований. У ковбасі була медична маска. Більш того, коли житель РФ почав розгортати мерзенну знахідку, він побачив на ній плями крові.

Читайте такожВбивча настоянка: у російському місті померла 2-річна дівчинкаЯк в ковбасу потрапила закривавлена маска і чому виробник допускає реалізацію таких продуктів з мерзенним "частуванням" - залишається загадкою. Однак в коментарях росіяни масово скаржаться, що подібні знахідки зовсім не рідкість.

Один чоловік розповів, що зовсім недавно він знайшов в ковбасі оболонку, яка повинна бути зовні напівфабрикату, але ніяк не всередині. Також у виробах такого типу нерідко можна знайти щурів, ґудзики й навіть презервативи.

Раніше УНІАН вже повідомляв про неприємні знахідки, які виявили в Україні. Так, житель Сум купив по акції ковбасу і знайшов у ній скло, а в Житомирі чоловік знайшов у ковбасі хвіст і лапи щура.

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Автор: Поліна Кузенко