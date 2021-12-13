Сімом учасникам бійки вже повідомили підозру.

Масштабна бійка з поліцейськими сталася в Харкові. В результаті п'ять правоохоронців госпіталізовані, а семеро людей затримали.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Масштабна бійка почалася зі сварки між двома жінками, які відпочивали в різних компаніях на березі річки. За панянок заступилися чоловіки.

На місце викликали поліцейських, але відпочивальники забризкали їх з перцевих балончиків – п'ятеро правоохоронців отримали опіки очей. До конфлікту приєдналися ще з десяток молодих людей, які називали себе "ультрас". Постраждалі поліцейські встигли викликати підмогу. В результаті правоохоронці затримали сім учасників бійки.

За даними Харківської обласної прокуратури, 11 грудня близько 22:30 поліцейські прибули на вулицю Героїв праці з приводу бійки. На місці інциденту сім чоловіків не реагували на вимоги поліцейських та чинили їм опір. П'ять поліцейських отримали тілесні ушкодження.

Правоохоронці повідомили підозрюваним підозри за частиною 2 статті 345 "Умисне заподіяння працівникам правоохоронного органу побоїв під час виконання ними службових обов'язків" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі строком до п'яти років або позбавлення волі на такий строк.

Підозрюваних вже затримали. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Львові для російського шоу на YouTube музиканти співали матюки мовою країни-агресора. Однак довго не проспівали - активісти швидко відреагували, все закінчилося масовою бійкою.

Вас також можуть зацікавити наступні новини

Автор: Анастасія Горбачова