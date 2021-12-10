У Харкові паралізувало рух на Холодногірсько-заводській лінії метро через проникнення сторонньої особи в тунель на станції "Центральний ринок".
Про це повідомлялося на сторінці метрополітену у Facebook.
"У зв'язку з проникненням сторонньої особи у тунель на станції "Центральний ринок" тимчасово призупинено рух поїздів на Холодногірсько-заводській лінії метрополітену", - йдеться в повідомленні.
Згодом у метрополітені поінформували, що рух Холодногірсько-заводською лінією відновлено, а порушника затримано.
Читайте такожНа держпідприємстві на Сумщині вирощували канабіс: вилучено рекордні 5,5 тонниУ відділі комунікації поліції Харківської області розповіли, що порушником виявився 16-річний студент одного з харківських коледжів. Він стрибнув на колії на станції метро "Центральний ринок" та побіг в бік станції метро "Майдан Конституції".
З колій зняли напругу, рух електропотягів на Холодногірсько-заводській лінії метрополітену припинили. Зрештою поліцейський разом з працівником метрополітену затримали хлопця в тунелі та доставили до кімнати поліції.
"Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі", - зазначили правоохоронці.
Очевидці зняли на відео, як підлітка виводили з тунелю.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві на "синій" гілці метро пасажирка потрапила під поїзд. Згодом з'явилося моторошне відео інциденту.
А в метро Харкова підлітки "святкували" день ЗСУ", розпиваючи горілку у вагоні.
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