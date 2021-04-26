На жаль, результати пошуків не були успішними, зниклого чоловіка поки що не знайшли.

Гірські рятувальники 25 квітня відновили пошуки київського туриста, який заблукав у Карпатах ще 13 лютого. Пошукові групи знову обстежили місце, де, ймовірно, зник чоловік.

Як повідомили ДСНС Закарпаття у Facebook, рятувальники зокрема ще раз оглянули схили та водозбірники гір Гимба і Жид-Магура.

Читайте такожНа Закарпатті відшукали заблукалого туриста і допомогли травмованому лижнику

"Зважаючи на те, що сніговий покрив в гірській місцевості зійшов, рятувальники вчергове обстежили місце, де, ймовірно, заблукав турист", – йдеться у повідомленні.

На жаль, результати пошуків не були успішними, зниклого чоловіка не знайшли.

У ДСНС зазначили, що наземні пошуки здійснювали 15 фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень села Нижні Ворота, Мукачева та Ужгорода і 4 одиниці техніки, зокрема й всюдихід Богун.

Також до пошуків долучилися 8 волонтерів з Києва.

Для повітряного моніторингу території використовували безпілотний літальний апарат.

Сьогодні зранку гірські рятувальники знову поновили пошукові роботи 40-річного киянина, що заблукав у Карпатах ще 13... Опубликовано Головне управління ДСНС України у Закарпатській області Воскресенье, 25 апреля 2021 г.

Що відомо про зникнення киянина

Турист зі столиці загубився у Карпатах у ніч з 13 на 14 лютого. Тоді за добу на Закарпатті заблукали 12 туристів.

Пошукові роботи тривали майже місяць, залучали навіть авіацію, але відшукати чоловіка так і не вдалось.

У середині березня його оголосили зниклим безвісти. Однак рятувальники обіцяли відновити пошуки, коли зійде сніг.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко