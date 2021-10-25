У столичній підземці померла 80-річна пасажирка.

У метро Києва на станції "Дорогожичі" побачили тіло, накрите пакетом, на місці надзвичайної події працювали співробітники поліції.

Можливо, померла жінка, оскільки поруч лежала жіноча сумка, повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

У столичній підземці у 80-річної жінки на переході виникли проблеми з серцем, і вона померла, пише "Сьогодні", посилаючись на відомості поліції Києва.

"...Тіло буде відправлено на експертизу, щоб встановити точну причину смерті", – додали правоохоронці.

Нагадаємо, на початку листопада минулого року в київському метро на станції "Майдан Незалежності" чоловікові стало зле, і він впав.

Журналісти дізналися, що пасажира, що впав, намагався врятувати інший чоловік, проте йому це не вдалося.

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Автор: Екатерина Присяжнюк