Про інцидент повідомив перехожий.

У Києві чоловік вкоротив собі віку, здійснивши суїцид в Сирецькому парку.

Деталі інциденту повідомляються на сторінці столичної Муніципальної охорони у Facebook. Там також опубліковано фото з місця пригоди.

"Близько опівночі до наряду звернувся перехожий з інформацією про чоловіка, який стрибнув із залізничного моста. Медики констатували смерть. Від отриманих травм хлопець помер на місці. Причини вчинку встановлять слідчі", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на території Сирецького парку розташована Київська дитяча залізниця.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі пацієнт міської лікарні №6 покінчив життя самогубством. Він лікувався від туберкульозу. 58-річний чоловік проходив лікування у відділенні фтизіатрії. Раніше йому діагностували туберкульоз легень.

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Автор: Юрій Годован