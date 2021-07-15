Чоловікові діагностували туберкульоз.

У Дніпрі вчора, 15 липня, пацієнт міської лікарні №6 покінчив життя самогубством. Він лікувався від туберкульозу.

Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро Оперативний" з посиланням на власні джерела.

За даними видання, 58-річний чоловік проходив лікування у відділенні фтизіатрії. Раніше йому діагностували туберкульоз легень.

Вчора, перебуваючи в міській клінічній лікарні № 6, він порізав собі шию кухонним ножем. Від отриманої травми чоловік помер.

Читайте такожУ Полтавській області 7-річна дівчинка втекла від п'яної матеріЗазначається, що наразі мотиви самогубства невідомі.

Всі деталі того, що сталося з'ясовують правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що під Дніпром знайшли мертвим чоловіка, чию дитину до напівсмерті побили вдома.

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Автор: Людмила Жерновська