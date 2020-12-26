Викликати на місце інциденту поліцію випадковому свідку не вдалося.

У Дарницькому районі столиці на Позняках сьогодні вночі евакуатор зачепив чотири припарковані машини, після чого поїхав.

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"Приблизно о 01:27 неадекватне чудовисько на евакуаторі розбило 4 машини на проспекті Григоренка, 3а. після всього він розвернувся і поїхав, як нічого і не було", - пише автор публікації.

Також зазначено, що автор відео дзвонив в поліцію, але не дочекався відповіді оператора.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

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Автор: УНІАН