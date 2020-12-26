На Позняках розбили припарковані машини / скріншот
У Дарницькому районі столиці на Позняках сьогодні вночі евакуатор зачепив чотири припарковані машини, після чого поїхав.
Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.
"Приблизно о 01:27 неадекватне чудовисько на евакуаторі розбило 4 машини на проспекті Григоренка, 3а. після всього він розвернувся і поїхав, як нічого і не було", - пише автор публікації.
Також зазначено, що автор відео дзвонив в поліцію, але не дочекався відповіді оператора.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
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