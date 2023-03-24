Дитину вилучили, адже її здоров'ю була загроза.

У Києві жінка жила з 5-місячним немовлям у закинутій недобудові без жодних комунікацій.

Як повідомляє прес-служба столичної поліції, до Печерського районного центру соціальних служб надійшов анонімний дзвінок про те, що на вулиці Бойчука немовля виховують в умовах антисанітарії.

За адресою виїхали правоохоронці. На місці виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами: бруд, антисанітарія та відсутність будь-яких комунікацій.

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"У приміщенні проживала 36-річна жінка із 5-місячним хлопчиком. У зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я немовляти поліцейські спільно із спецслужбами передали дитину під нагляд лікарям. Нині хлопчик знаходяться у медзакладі, де його життю та здоров’ю нічого не загрожує, а з матір’ю спілкуються соцпрацівники та правоохоронці. Подальшу долю дитини та матері вирішуватимуть соціальні служби", - зазначили у поліції.

Шок-новини з немовлятами

В Україні часто фіксують випадки, коли матері викидають на смітник, чи в туалет новонароджених. Також був випадок, коли батько побив свого маленького сина об дитяче ліжечко, бо той плакав і не хотів спати. Внаслідок отриманих травм дитина загинула.

Нещодавно у місті Вишневе Київської області сталася трагедія - жінка викинула з 5-го поверху немовля. В даний час слідчі з’ясовують усі обставини надзвичайної події. Вони припускають, що у 29-річної матері була післяпологова депресія.

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