Невідомо, чи постраждав водій / фото УНІАН
16 травня у Києві на ходу загорівся автомобіль BMW.
Читайте такожУ Києві маршрутка "втратила" двері (фото)Про це повідомляє Киев Оперативный.
Наразі невідомо, чи постраждав водій.
"На проспекті Перемоги, поблизу зі станцією метро Нивки, прямо на ходу почав палати автомобіль BMW", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що на місці працюють робітники Державної служби з надзвичайних подій.
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