На місці працюють робітники Державної служби з надзвичайних подій.

16 травня у Києві на ходу загорівся автомобіль BMW.

Читайте такожУ Києві маршрутка "втратила" двері (фото)Про це повідомляє Киев Оперативный.

Наразі невідомо, чи постраждав водій.

"На проспекті Перемоги, поблизу зі станцією метро Нивки, прямо на ходу почав палати автомобіль BMW", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на місці працюють робітники Державної служби з надзвичайних подій.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська