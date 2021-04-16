Провал біля метро "Тараса Шевченка"/ фото: Киев Оперативный Facebook
На столичному Подолі у двох різних місцях сьогодні ввечері провалився асфальт під автомобілями.
Як пише "Київ оперативний", перший інцидент стався на вулиці Кирилівській. Там "пішов під землю" таксист Renault. Внаслідок постраждалих немає.
У другому випадку асфальт провалився біля станції метро "Тараса Шевченка" теж у Подільському районі столиці.
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