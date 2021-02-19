На будівництво обрушився кран / фото: Київ Оперативний Facebook
У Києві на вулиці Сім'ї Хохлових у Шевченківському районі впав будівельний кран.
Відповідне фото опубліковане на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.
"Сьогодні вранці на Сім'ї Хохлових, 8, під час демонтажних робіт впав будівельний кран. Техніка безпеки на столичних будівництвах - окрема історія", - сказано в повідомленні.
У коментарях багато киян обурилися недотриманням правил техніки безпеки, яке, ймовірно, призвело до падіння крана. "Приліг", "Втомився", "Задрімав", "Ще один втомлений", - йдеться в коментарях до публікації.
скріншот
скріншот
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