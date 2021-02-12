Напередодні вночі хлопця затримали поліцейські за бійку.

У Києві біля станції метро «Чернігівська» на смерть замерз 23-річний швейцарець.

Читайте такожУ Києві знайшли мертвим двірника з Індії, якого звільнив та не пустивши додому ЖЕК (фото)Про це пише Telegram-канал «Киев сейчас».

Зазначається, що тіло хлопця знайшли вранці, він був без взуття.

У поліції повідомили, що вночі його затримали за бійку, але близько 01:00 відпустили. Наразі правоохоронці з'ясовують, як хлопець опинився біля метро без взуття.

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Автор: УНІАН