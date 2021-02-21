Під навісом велася стихійна торгівля, лише дивом обійшлося без постраждалих.

Біля станції метро "Героїв Дніпра" в Києві обвалився навіс під будівельним майданчиком. В інциденті лише дивом ніхто не постраждав.

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Про це повідомляється в Telegram-каналі «Життя Оболонського району». Зазначається, що під навісом велася стихійна торгівля.

На фото з місця подій можна бачити, що квола металева конструкція впала прямо на тротуар з торговим рядом. Ймовірно, вона не витримала ваги снігу.

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Автор: Дмитро Захаров