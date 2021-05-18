Чоловіка затримали небайдужі / скріншот
У Києві затримали чоловіка в неадекватному стані, який після прийму амфетаміну відзначився агресивною поведінкою.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, інцидент трапився напередодні на вулиці Ольжича. Спочатку чоловік блокував рух автомобілів, а потім вирішив бити їх.
"Так не пощастило водієві Chevrolet. Спочатку він розбив кулаком вікно бокове, потім взяв камінець і додав ще заднє скло. Затриманий небайдужими та поліцією. Вину визнає", - йдеться у повідомленні.
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