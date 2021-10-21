Підлітка рятували його однолітки, потім йому допомагав дорослий.

В Росії дитину засмоктало в яму, яку залишили після своєї роботи комунальники. Хлопчик потрапив в грязьовий котлован, який був "надійно" засипаний ґрунтом.

Інцидент стався в Красноярську, про нього вже повідомляють в місцевих ЗМІ. Відео з хлопчиком, якого засмоктувало в яму, опублікували в Telegram-каналі "Стрічка дна".

Так, комунальники Красноярська провели роботи в одному з дворів міста, після чого засипали виритий котлован ґрунтом. Грязьову яму обгородили сигнальною стрічкою, однак дітей, які гуляли поруч з нею, це не зупинило.

Один з хлопчиків пішов через заритий котлован і його почало засмоктувати. Спочатку йому допомагали однолітки, Підлітки намагалися звільнити друга з грязьової "пастки" за допомогою палиці. Дитина пробувала вхопитися за палицю і розгрібати вологий ґрунт навколо себе руками, але нічого не допомагало.

Інцидент побачив перехожий. Дорослий чоловік кинувся на допомогу до хлопчика і витягав його з ями за руки. Але навіть у нього не вийшло звільнити дитину з бруду. Зневірений хлопчик схопив палицю і почав в буквальному сенсі себе викопувати, а після цього чоловік знову почав тягнути підлітка за руки. Але цього разу дорослому допомогли підлітки.

Читайте також12-річного пермського стрілка обстежать психіатриДитину все-таки дістали. Однак хто винен в інциденті - поки що не повідомляється. Місцеві комунальники виправдовуються тим, що котлован нібито не можна повністю засипати, тому його "притрусили" ґрунтом і огородили стрічкою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіянин розібрав на частини та "поховав" авто після смертельної ДТП, а мешканка Омська 35 років прожила в іржавій бочці.

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Автор: Поліна Кузенко