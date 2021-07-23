Жертвами здирників стали 28 ветеранів війни.

У Києві викрито посадовців, які вимагали хабарі за призначення груп інвалідності ветеранам АТО та ООС.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, згідно з матеріалами слідства, організували злочинну схему голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії разом зі спільником - колишнім лікарем військової частини.

Вказані особи вимагали до 5 тисяч доларів за організацію проходження процедури встановлення групи інвалідності, зокрема швидкого та безперешкодного отримання необхідної медичної документації, висновків військової лікарсько-консультаційної комісії та подальшого проходження МСЕК.

Слідством встановлено понад 20 фактів передачі хабарів голові комісії через його спільників, та 28 осіб, які стали жертвами здирників.

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В рамках контролю за вчиненням злочину задокументовано передачу частини неправомірної вигоди у сумі 2,5 тисячі доларів учасником АТО спільнику голови комісії.

22 липня голову комісії, його спільника - колишнього лікаря та посередника затримано на "гарячому" після одержання ними 1,5 тисячі доларів.

За місцем роботи та проживання затриманих проведено обшуки, під час яких вилучено документи, кліше печаток військових частин Міноборони, медичних установ, лікарських штампів, які використовувались ними для підроблення документів, значні суми коштів.

Вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та подальшого звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжних заходів.

Як раніше повідомляв УНІАН, детективи Національного антикорупційного бюро викрили заступника голови Харківської обласної ради у вимаганні понад 1 млн гривень хабарі.

У НАБУ уточнили, що заступник голови облради зі спільником вимагали кошти від директора комунального підприємства за те, щоб той залишився на посаді.

Автор: Вікторія Токарєва