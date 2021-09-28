Чоловік таким чином намагався провчити водія, що порушив ПДР.

Водій столичного сервісу таксі ледь не спровокував аварію, повчаючи власників інших авто під час транспортного руху.

Відео очевидців 28 вересня опублікували у Telegram Київ оперативний.

Як свідчать відзняті свідками кадри, водій "Skoda" спершу проїхав чергу автомобілів, але потім, коли транспорт зупинявся на червоне світло, вирішив повернутися і перетнув зустрічну смугу, на мить заблокувавши рух на дорозі.

Після своєї витівки таксист повернувся на свою смугу і поїхав геть.

При цьому в мережі зауважили, що сам автор відео їхав по зустрічній смузі. Користувачі припустили, що таким чином водій "Skoda" вирішив провчити інших керманичів за порушення правил дорожнього руху.

Як писав УНІАН, у Києві маршрутник раптово напав на пасажира після перепалки, а в Одесі "перегони" маршруток завершилися аварією.

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Автор: Віолетта Орлова