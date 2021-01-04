Під час сварки напідпитку вистрілив у голову 53-річній дружині.

У Києві під час застілля у новорічну ніч між цивільним подружжям виник конфлікт, внаслідок якого чоловік вистрелив із пістолета травматичної дії дружині в голову, від отриманих травм вона померла в лікарні.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

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Зазначається, що до чергової частини Дніпровського управління поліції по лінії "102" звернулась жінка і повідомила, що в її двері стукає сусід і каже, що вбив свою дружину. "Приїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували, що під час новорічного застілля між цивільним подружжям виник конфлікт. Під час сварки чоловік напідпитку вистрелив у голову 53-річній дружині, яку медики з вогнепальним пораненням госпіталізували до лікарні, де вона згодом померла", - повідомили у Нацполіції.

51-річного чоловіка затримали. Правоохоронці вилучили з помешкання речові докази – предмет, схожий на пістолет, для відстрілу патронів гумовими кулями «Форт 12Р», чотири стріляні гільзи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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Автор: УНІАН