Напередодні він побив доньку, поставив у кут, а потім убив, щоб вона перестала плакати.

В окупованому Криму чоловік убив півторарічну доньку через її плач.

Про це повідомило регіональне управління Слідчого комітету Росії.

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3 січня в одному з будинків міста Бахчисарай правоохоронці виявили тіло дівчинки. Слідчі-криміналісти, які приїхали на місце, не знайшли ознак насильницької смерті, проте результати медичної експертизи показали, що дитина померла через удушення.

23-річний батько загиблої з'явився до правоохоронців з повинною. З'ясувалося, що напередодні він побив доньку, поставив у кут, а потім убив, щоб вона перестала плакати. Чоловік регулярно напивався і бив дружину з дітьми.

Убивши дочку, він придумав версію, що вона отруїлася чадним газом від пічного опалення, і погрозами змусив дружину підтвердити це.

Раньше школяр з Москви викликав поліцію, бо не хотів спати.

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Автор: УНІАН