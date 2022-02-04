У Дарницькому районі Києва сталася аварія з військовою вантажівкою. Авто розтрощило на дорозі дві машини, постраждала 12-річна дівчинка.
Як повідомляє "Магнолія-ТВ", ДТП сталася на перехресті проспекту Миколи Бажана та Харківської площі.
За попередньою інформацією, автомобіль Toyota та мікроавтобус Volkswagen рухалися площею на свій зелений сигнал світлофору. У цей час проспектом Бажана їхала колона військового транспорту.
"Одна вантажівка встигла проїхати на зелений, а інша почала рух на перехресті, коли на Харківській площі вже загорівся дозволений сигнал світлофору й автівки почали рух. Внаслідок цього вантажівка військових розтрощила Toyota та мікроавтобус. Серйозно постраждала 12-річна пасажирка Toyota", - йдеться в повідомленні.
Дитину забрали до лікарні з численними травмами. На місці працює поліція та слідчо-оперативна група.
У мережі з'явилося відео моменту ДТП.
Як повідомляв УНІАН, раніше на Полтавщині зіткнулися маршрутка, вантажівка, фура і легковик: 11 людей в лікарні.
А під Львовом арматура з вантажівки відірвалась і влучила в голову жінці з іншого авто.