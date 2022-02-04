Одна вантажівка з колони встигла проїхати на зелений сигнал світлофора, а інша почала їхати, коли слід було зупинитися.

У Дарницькому районі Києва сталася аварія з військовою вантажівкою. Авто розтрощило на дорозі дві машини, постраждала 12-річна дівчинка.

Як повідомляє "Магнолія-ТВ", ДТП сталася на перехресті проспекту Миколи Бажана та Харківської площі.

За попередньою інформацією, автомобіль Toyota та мікроавтобус Volkswagen рухалися площею на свій зелений сигнал світлофору. У цей час проспектом Бажана їхала колона військового транспорту.

"Одна вантажівка встигла проїхати на зелений, а інша почала рух на перехресті, коли на Харківській площі вже загорівся дозволений сигнал світлофору й автівки почали рух. Внаслідок цього вантажівка військових розтрощила Toyota та мікроавтобус. Серйозно постраждала 12-річна пасажирка Toyota", - йдеться в повідомленні.

Дитину забрали до лікарні з численними травмами. На місці працює поліція та слідчо-оперативна група.

У мережі з'явилося відео моменту ДТП.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Полтавщині зіткнулися маршрутка, вантажівка, фура і легковик: 11 людей в лікарні.

А під Львовом арматура з вантажівки відірвалась і влучила в голову жінці з іншого авто.

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