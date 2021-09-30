На записі видно, як тополя зі скрипом падає прямо на дорогу, де в цей час прогулюються студенти.

На території Київського політехнічного інституту раптово впала величезна тополя.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Kievmap.

На записі видно, як тополя зі скрипом падає прямо на дорогу, де в цей час прогулюються студенти. Дерево також ледь не розчавило МАФ біля якого стояло п'ять осіб.

За попередніми даними, ніхто з тих, хто знаходився поруч з місцем події, не постраждав.

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Нагадаємо, у четвер, 26 серпня, у Дніпрі сухе дерево впало на перехожого. Інцидент стався в Сквері Героїв близько 18:40. Чоловік проходив повз фонтан, коли на нього звалилося сухе дерево. Цього дня в місті вирувала негода.

На місце викликали автомобіль швидкої медичної допомоги. Медики оглянули потерпілого і прийняли рішення про госпіталізацію. Чоловіка відвезли в міську клінічну лікарню №16. У нього переломи обох ніг.

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Автор: Денис Прядко