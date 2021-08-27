У четвер, 26 серпня, в Дніпрі сухе дерево впало на перехожого. 61-річного чоловіка госпіталізували.
Про це пише Інформатор.
За інформацією видання, інцидент стався в Сквері Героїв близько 18:40. 61-річний чоловік проходив повз фонтан, коли на нього звалилося сухе дерево.
Відзначається, що в цей день в місті вирувала негода.
Читайте такожУ Львові під час ремонту під підлогою знайшли кульки металевої ртуті (фото)На місце викликали автомобіль швидкої медичної допомоги. Медики оглянули потерпілого і прийняли рішення про госпіталізацію.
Чоловіка відвезли в міську клінічну лікарню №16.
За попередніми даними, у нього переломи обох ніг. Також на місці події працювали поліцейські.
Нагадаємо, що у Львові через падіння дерева загинули молоді люди, які влаштували побачення в парку.
А на Хмельниччині сильний вітер поламав дерева на більш ніж ста гектарах лісу.