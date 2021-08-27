Вчора в місті вирувала негода.

У четвер, 26 серпня, в Дніпрі сухе дерево впало на перехожого. 61-річного чоловіка госпіталізували.

Про це пише Інформатор.

За інформацією видання, інцидент стався в Сквері Героїв близько 18:40. 61-річний чоловік проходив повз фонтан, коли на нього звалилося сухе дерево.

Відзначається, що в цей день в місті вирувала негода.

Читайте такожУ Львові під час ремонту під підлогою знайшли кульки металевої ртуті (фото)На місце викликали автомобіль швидкої медичної допомоги. Медики оглянули потерпілого і прийняли рішення про госпіталізацію.

Чоловіка відвезли в міську клінічну лікарню №16.

За попередніми даними, у нього переломи обох ніг. Також на місці події працювали поліцейські.

Нагадаємо, що у Львові через падіння дерева загинули молоді люди, які влаштували побачення в парку.

А на Хмельниччині сильний вітер поламав дерева на більш ніж ста гектарах лісу.

Автор: Людмила Жерновська