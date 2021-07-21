У Києві через нічну грозу на багатоповерховий житловий будинок впало величезне дерево. Інцидент стався 21 червня в Деснянському районі столиці, на вулиці Малютенка, у Лісовому житловому масиві.
Про подію повідомив "Київ Оперативний".
Відомо, що під час події ніхто не постраждав. Гілки дерева дістали до вікон і балконів будинку, проте про збитки поки що ніхто з мешканців не заявив.
Тепер комунальникам доведеться прибирати і розчищати прохід, дерево впало прямо на стежку поруч з багатоповерхівкою.
У коментарях до фото з наслідками грози вже з'явилися обурення киян про те, що падіння можна було уникнути, якби відповідні відомства завчасно подбали про безпеку городян.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Києві пожежний напоїв кота і розчулив мережу. Рятувальник поділився водою з твариною, яка прийшла до нього за допомогою.
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