Зловмисниці зачинили дівчину в орендованій квартирі та, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, примушували її надавати інтимні послуги клієнтам, яких самі підшуковували.

У Києві до 5 років позбавлення волі засуджено двох жінок за втягнення неповнолітньої до зайняття проституцією та її незаконне позбавлення волі.

Про це передає Київська міська прокуратура.

Події відбувались в липні 2017 року в Деснянському районі міста. Жінки через соціальну мережу познайомились із 15-річною жителькою Житомирської області, яка шукала роботу. Під вигаданим приводом працевлаштування нянею її запросили приїхати у Київ.

Замість обіцяної роботи, зловмисниці зачинили дівчину в орендованій квартирі, відібрали мобільний телефон та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. Погрожуючи застосуванням фізичного насильства, дівчину примушували надавати інтимні послуги. Клієнтів підшукували самі зловмисниці.

Читайте такожСекс замість масажу: у Львові поліція викрила "салон", де працівниці займались проституцієюВироком Деснянського районного суду Києва обвинувачених засуджено до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі затримали жінку, що вербувала молодих українок для заняття проституцією в Туреччині.

Згідно з матеріалами слідства, 40-річна одеситка, змовившись з громадянином Туреччини, підшукувала в Києві молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі.

Автор: Інна Андаліцька