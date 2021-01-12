Одеситка наймала молодих українок для роботи проститутками в Туреччині / фото facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Одеситку судитимуть за вербування українок для сексуальної експлуатації в Туреччині.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, у столиці завершено досудове розслідування стосовно жительки Одеси, яка займалася вербуванням жінок і переправляла їх до Туреччини з метою сексуальної експлуатації (ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України).

Згідно з матеріалами слідства, 40-річна одеситка, змовившись з громадянином Турецької Республіки, підшукувала у Києві молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному стані.

Жінкам пропонувалась робота у Стамбулі у сфері надання сексуальних послуг із привабливим прибутком, частину якого необхідно було передавати роботодавцю. Зловмисницю затримали в Одеському аеропорту під час спроби переправлення двох жінок через державний кордон до Туреччини.

Фото facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

За результатами розслідування обвинувальний акт стосовно жінки скеровано до суду для розгляду по суті.

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Автор: Інна Андаліцька