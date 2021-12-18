На місце події викликали медиків, поліцію та рятувальників.

У Києві водій Toyota ввечері, 17 грудня, розтрощив десяток автомобілів, припаркованих вздовж тротуару.

Про це пише ДТП. Київ та Київ оперативний у Telegram.

Інцидент стався неподалік житлового комплексу "Парковий" на вулиці Вишгородській, 45, на масиві Вітряні Гори в Подільському районі.

За попередніми даними, жертвами ДТП стали приблизно 15 одиниць транспорту.

Як пишуть у соцмережах, порушник їхав на транзитних номерах. Після скоєння аварії авто винуватця загорілося, а сам водій Toyota втік.

На місце події викликали медиків, поліцію та рятувальників.

Свідки кажуть, що порушник летів на великій швидкості.

Як писав УНІАН, у Луцьку 16-річний водій автомобіля Renault Megane, тікаючи від екіпажу патрульних, промчав на червоне світло і в'їхав у людей, які переходили дорогу по регульованому пішохідному переходу і врізався в дерево і дорожній знак.

Крім того, у місті Ялта, яке знаходиться в захопленому Росією Криму, чоловік влаштував ДТП, а потім говорив "поліцейським", що працює "суддею", почав їх штовхати й хапав за форму.

Також невідомий чоловік вирішив проїхатися на трасі "Миколаїв-Одеса", причепившись до вантажівки.

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Автор: Віолетта Орлова