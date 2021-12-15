Резонансна ДТП сталася 12 грудня, постраждали шестеро людей.

Мати ймовірного винуватця ДТП у Луцьку, якому раніше обрали запобіжний захід, заявила, що не збирається наймати 16-річному синові адвоката.

Про це повідомляє 24 канал.

За словами Ганни Ільчук, син взяв ключі від авто без дозволу, а його вітчим у цей час перебував за кордоном на заробітках.

"Ми ходили до потерпілої, цікавилися її здоров'ям, досі телефонуємо племінниці Руслані - намагаємося допомогти всім не для того, щоб зменшити синові термін. Повірте, я не наймаю йому адвокатів. Він отримає, що заслужив", - каже жінка.

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За словами слідчих, юний зловмисник свою провину визнає. З журналістами він спілкуватися відмовляється.

Наїзд на пішоходів у Луцьку

Як повідомляв УНІАН, аварія сталася в неділю, 12 грудня, близько 14 години, на проспекті Соборності в Луцьку. 16-річний водій автомобіля Renault Megane, тікаючи від екіпажу патрульних, промчав на червоне світло і в'їхав у людей, які переходили дорогу по регульованому пішохідному переходу і врізався в дерево і дорожній знак.

Після скоєння ДТП водій та двоє пасажирів транспортного засобу намагалися втекти з місця події, проте їх затримали поліцейські та небайдужі громадяни.

В результаті ДТП постраждали шестеро людей: в реанімаційному відділенні знаходиться 39-річна жінка, її 5-річний син - в обласній лікарні; ще чотири жінки отримали забої та переломи й після надання медичної допомоги не госпіталізувалися.

Автор: Юрій Годован