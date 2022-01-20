Будівлю оглянути вибухотехніки.

У четвер, 20 січня, невідомі повідомили про "замінування" будівлі Офісу президента. Поліція Києва зреагувала миттєво. Будівлю на вулиці Банковій оглянули вибухотехніки.

Про це повідомляє "Українська правда".

Інформація про "замінування" будівлі ОП надійшла анонімно до Служби безпеки України. Своєю чергою, СБУ повідомила про це поліціянтів.

Правоохоронці обстежили територію та не виявили вибухонебезпечних предметів. В Офісі президента зазначили, що наразі працюють у звичному режимі.

Хвиля "мінувань" в Україні

Як повідомляв УНІАН, впродовж останніх кількох днів в Україні зафіксували хвилю "мінувань". Зокрема, 18 січня поліція перевіряла інформацію про замінування столичного суду та майже 40 шкіл міста.

Читайте такожВ Одесі "замінували" пам’ятникРаніше, 11 січня приблизно о 12:00, правоохоронці отримали інформацію про начебто замінування усіх шкіл міста Києва.

12 січня до поліції надійшла анонімна інформація про те, що школи міста Черкаси заміновано.

Того ж дня правоохоронцям повідомили про замінування всіх шкіл у Львові.

Окрім того, в Києві "замінували" чотири станції метрополітену.

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