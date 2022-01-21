Правоохоронці проводять перевірку.

У Києві до правоохоронців надійшло повідомлення про начебто замінування всіх шкіл.

Про це в коментарі УНІАН повідомили у Відділі комунікації Національної поліції в місті Києві.

На запитання щодо перевірки шкіл Києва через повідомлення про начебто їх замінування правоохоронці повідомили:

"Є така інформація, до поліції надійшла. Ми перевіряємо школи".

У поліції уточнили, що йдеться про всі школи міста.

Повідомлення про начебто замінування надійшло близько 08:00 до кол-центру Служби безпеки України.

Масові "замінування" в Україні

Як повідомляв УНІАН, 11 січня приблизно о 12:00 правоохоронці вже отримували інформацію про начебто замінування усіх шкіл міста Києва. Тоді за добу їм вдалося перевірити 350 навчальних закладів столиці.

Читайте такожУ Дніпрі з'явилася інформація про вибухівку у школах, але дітей залишили на уроках12 січня до поліції надійшла анонімна інформація про те, що школи міста Черкаси заміновано. Того ж дня правоохоронцям повідомили про замінування всіх шкіл у Львові. Окрім того, в Києві "замінували" чотири станції метрополітену.

18 січня в Києві "мінували" майже 40 шкіл та два суди.

20 січня невідомі "замінували" Офіс президента. Того ж дня в Рівному одночасно "замінували" всі школи міста.

У Черкасах і Миколаєві місцева влада вже ухвалила рішення перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання через постійні погрози "мінування" навчальних закладів.

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